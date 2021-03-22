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Турецька ліра просіла на 15% після свавільного звільнення Ердоганом голови центробанку

Президент Туреччини розгнівався через підвищення облікової ставки.

Фото: EPA/UPG

Турецька ліра обвалилась на 15% до долара після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган звільнив голову центрального банку через надмірне, на його думку, підвищення облікової ставки.

Про це пише Bloomberg.

Фото: Bloomberg

Колишній міністр фінансів Наджі Агбал протримався на посаді голови Центробанку всього чотири місяці. Ердоган звільнив його через два дні після того, як регулятор підняв ключову ставку з 17% до 19%. Жорстка монетарна політика покликана стримати інфляцію, яка в Туреччині перевищила 15%.

Але Ердоган проти високих процентних ставок. За даними Associated Press, він тиснув на центробанк Туреччини, вимагаючи утримувати ставки на низькому рівні, щоб стимулювати кредитування та економічний ріст.

Замість Агбала посаду Центробанку Туречини отримав професора Сахап Кавціоглу, який раніше був оглядачем проурядової газети Yeni Şafak і критикував підвищення ключової ставки.

Аналітики побоюються, що зміна голови центробанку призведе до передчасного пом'якшення монетарної політики.

Кавціоглу став четвертим за ліком головою Центробанку Туреччини за останні два роки.

Нагадаємо, що на початку березня Національний банк України також підвищив облікову ставку. Це сталося вперше за два з половиною роки через різке прискорення інфляції.

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