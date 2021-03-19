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За будівництвом на українських дорогах можна слідкувати на інтерактивній карті, – Кубраков

У планах Укравтодору на найближчі роки – оновлення всієї системи доріг державного значення за програмою «Велике будівництво».

За будівництвом на українських дорогах можна слідкувати на інтерактивній карті, – Кубраков
Фото: ukravtodor.gov.ua

Укравтодор вже понад рік у режимі реального часу звітує про перебіг робіт на дорогах державного значення. Побачити, що і де робиться, можна на інтерактивній мапі дорожніх робіт. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

«Ми презентували карту у січні минулого року. І от пройшов рік, я передивлявся потім, і все до маленьких діляночок було зроблено. Так, були певні речі… Наприклад, дорога на Очаків – у минулому році вона майже вся була зроблена. Цього року на ній дороблять останній верхній шар і все, ця дорога буде з гарантією», - розповів голова відомства.

У планах Укравтодору на найближчі роки – оновлення всієї системи доріг державного значення за програмою Президента «Велике будівництво». За словами Кубракова, мета - зробити понад 20 тисяч км доріг до 2023-2024 року.

«Це пріоритет, - підкреслив він. - Ми точно розуміємо, що якщо рухатися так, як минулого року, це може бути виконане».

Також Кубраков розповів, що агентство чекає від Верховної Ради прийняття в другому читанні закону про посилення контролю за великогабаритним вантажним транспортом. Минулого року Укравтодор встановив 25 комплексів автоматичного вагового контролю, ще стільки ж поставило Міністерство інфраструктури. Але необхідний закон для того, щоб запустити систему штрафів.

«Усі ці об'єкти (комплекси вагового контролю – ред.) уже запущені, працюють, ми бачимо статистику. Але ми ще не можемо виставляти штрафи. Сподіваюсь, що Верховна Рада підтримає у другому читанні відповідний законопроєкт, який надасть таку можливість. Це буде так само, як з фотофіксацією, коли люди отримують «листи щастя». Так само перевізники почнуть їх отримувати», - пояснив голова Укравтодору.

Нагадаємо, раніше координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко анонсувавстарт ще однієї національної програми – «Великої реставрації». Згідно з проєктом, буде відбудовано та реставровано 150 об'єктів культурної спадщини України.

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