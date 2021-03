Син ексвласника "1+1" Роднянського став членом наглядової ради Ощадбанку за квотою президента

Кабінет міністрів призначив сина продюсера та засновника телеканалу "1+1" Олександра Роднянського членом наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) за квотою президента.

Відповідне розпорядження від 17 березня оприлюднено на урядовому сайті.

"Припинити повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Абромавичуса Айвараса; призначити членом наглядової ради акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Роднянського Олександра Олександровича як представника держави від Президента України", - сказано в документі.

Роднянському-молодшому 36 років. він виїхав з України в 6-річному віці. З 2009 по 2011 був керівником відділу розвитку бізнесу в кінокомпанії свого батька.

У 2017 році отримав ступінь доктора наук у Принстонському університеті, потім працював у Кембриджі. Сферою його спеціалізації є міжнародна економіка і фінанси, емпірична політична економія.

Батько Роднянського був засновником телеканалу "1+1", який зараз належить Ігорю Коломойському.

У жовтні 2019 року Олександр Роднянський-молодший став старшим економічним радником Кабінету Міністрів України. Перед тим він був радником Володимира Зеленського.

Згідно з декларацією Олександра Роднянського за 2020 рік, він і його дружина - російська актриса Яніна Студіліна орендують будинок площею 150 кв.м. у Великобританії. Він має квартиру в Києві площею 179 кв. м. Також у володінні сім'ї є нерухомість в Росії. Дружина Роднянського актриса Яніна Студіліна відома роллю другого плану в російському телесеріалі "Ранєткі".

Роднянський отримав 1,7 млн грн зарплати у Кембриджському університеті, 153,6 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 121,7 тис. грн - за відчуження майна компанії Rodniansky Development Srl (Італія) .

Також зберігає кошти в таких іноземних банках як HSBC UK Bank plc, Bank of America, Revolut Ltd, Corner Banca SA, VP Bank AG, JSC JSCB International Financial Club.