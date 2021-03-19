До 2023 року планується відновити всі загальнодержавні траси, – Тимошенко

Всю основну мережу загальнодержавних доріг України буде відновлено до кінця 2023 року. Про такі плани президентської програми "Велике будівництво" в ефірі програми "Право на владу" повідомив заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко.

За його словами, йдеться про більш як 20 тисяч кілометрів державних доріг, за які відповідає Укравтодор. "Коли ми говорили про плани 2020 року, то на початку всі сміялися і казали: "Та що ви таке говорите? 4 тисячі кілометрів доріг? Та такого не буде!". А ми взяли і зробили. Цього року зробимо мінімум 4,5 тисячі км, але хочемо зробити і більше. Все залежить від фінансування, ми шукаємо шляхи для фінансування і кредитного, і іншого. Наша ціль – зробити всі загальнодержавні дороги (це траси, якими займається Укравтодор) до кінця 2023 року. Це більше 20 тисяч кілометрів доріг", - заявив Тимошенко.



Координатор "Великого будівництва" наголосив, що такої кількості державних доріг в Україні не робилося за всі роки Незалежності. І, як уже показує практика, дороги, відбудовані за президентською програмою "Велике будівництво", збереглися в ідеальному стані після зимового періоду. "На прикладі траси Запоріжжя-Маріуполь, яку побудували ще в позаминулому році за 68 днів і про яку всі казали, що вона зійде зі снігом, можна подивитися, що станом на зараз з нею все гарно", - розповів Тимошенко.

Заступник голови ОП також зазначив, що більшість населення не відрізняє, який саме орган є відповідальним за кожну конкретну дорогу. Слід розуміти, наголосив він, що Укравтодор відповідає за дороги державного значення (траси між містами). Тим часом дороги всередині міст має розбудовувати місцева влада і відповідальними за це є мери, яких обирали. Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у рамках "Великого будівництва" буде добудований Дарницький міст у Києві, який перебуває на балансі Укрзалізниці.



Також заступник голови ОП звернувся до мера столиці Віталія Кличка передати на баланс Укравтодору недобудований Подільсько-Воскресенський міст, адже Укравтодор здатний завершити цей столичний довгобуд за один будівельний сезон.