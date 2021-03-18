У справі Glusco призначили низку експертиз

Служба безпеки України призначила низку експертиз у справі мережі АЗС Glusco, на об'єктах якої минулого тижня пройшли обшуки.

Наразі вивчаються документи, вилучені під час обшуків. Про це LB.ua повідомили у пресслужбі СБУ.

"Триває слідство, призначено низку експертиз, зокрема економічних та експертизи якості", - повідомили у пресслужбі.

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком. Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує, як і політик з бізнесменом.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. 11 березня на об'єктах Glusco провели численні обшуки.

Кримінальне провадження, в рамках якого відбулися обшуки, розслідується за ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Сама мережа заправок "Глуско Рітейл" заперечила причетність до ухилення від сплати податків.