Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI
Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI
Михайла Поплавського зачарувала спокуслива блондинка
LikeМихайла Поплавського зачарувала спокуслива блондинка
​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
ГоловнаЕкономікаДержава

Корея може виділити Україні грант на пре-ТЕО для будівництва євроколії

Мінінфраструктури хоче розігнати поїзди до 250 км/год.

Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

"Укрзалізниця" підписала з Корейською національною залізницею меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у сфері залізничного транспорту.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, йдеться про виділення гранту на попереднє техніко-економічне обґрунтування для будівництва євроколії в Україні.

"Нам потрібні швидкості 21 століття (а зараз ми говоримо про 250 км/год і більше) та інтеграція із залізницями країн ЄС. Загалом мова йде про 4 ділянки, протяжністю майже 2 тисячі кілометрів нової залізничної колії в Україні: Київ - Львів - держкордон; Київ - Одеса; Київ - Харків; Київ - Дніпро - Запоріжжя", - написав Криклій в фейсбуці.

За словами першого заступника міністра Дмитра Абрамовича, підписання меморнадуму створює умови для можливості залучення фінансування корейської сторони для підготовки техніко-економічних обґрунтувань за проєктами, які містять спільний інтерес.

Першим з проєктів стане євроколія від кордону з Польщею в сторону Києва.

"На початковому етапі він передбачатиме будівництво залізничної лінії зі швидкістю руху до 250 км/год та сучасної інфраструктури для обслуговування InterCity та контейнерних перевезень у напрямку ЄС", - йдеться в заяві міністра Криклія.

Нагадаємо, в Україні ширина колії 1520 мм, у Європі 1435 мм. Широка колія не дає можливості поїздам розвивати великої швидкості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також