"Укроборонпром" порахував, скільки має землі

В постійному користуванні концерну "Укроборонпром" знаходиться близько 7,5 тис. га землі, з яких 1,9 тис. га - на окупованих територіях Луганської та Донецької областей і Криму.

Про це концерн повідомив на своєму сайті у середу за підсумками інвентаризації земельних ділянок, якими користуються підприємства концерну.

Близько 20% земель концерну - близько 1,3 тис. га - не мають правовстановлюючих документів. Концерн збирається отримати їх за допомогою органів місцевого самоврядування.

Інвентаризація земель під державними оборонними підприємствами була необхідна для їх корпоратизації.

Нагадаємо, що за підрахунками Кабінету міністрів, за час незалежності у держави зникло понад 5 млн гектарів землі.