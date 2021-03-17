Шмигаль: Уряд веде переговори з торговельними мережами щодо цін на продукти

Один з ключових учасників ринку запевнив,що не планує піднімати ціни на певні категорії продуктів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що представники Кабінету міністрів ведуть переговори з торговельними мережами, щоб збалансувати ціни на продукти.

Про це він заявив на засіданні уряду в середу, передає "Укрінформ".

"Щодо деяких груп товарів є дійсно обгрунтоване зростання цін через зменшення пропозиції і сезонного фактора. Це стосується інших ключових груп товарів, які продають в наших торгових мережах. Тому ми ведемо діалог із ритейлерами, із торговими мережами.", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що наразі один з ключових учасників ринку запевнив,що не планує піднімати ціни на певні категорії продуктів харчування, товарів першої необхідності. Шмигаль назвав це "першим результатом співпраці профільного міністра з представниками бізнесу".

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що вважає, що прискорення інфляції в Україні пояснюється об'єктивними чинниками, проте є також спроби монопольної змови та маніпуляцій на ринку. Він наголосив, що Уряд до кінця березня очікує стабілізації цін на продукти і бензин.

Споживчі ціни в лютому 2021 року зросли на 7,5% (рік до року) порівняно з 6,1% попереднього місяця. Найбільше порівняно з попереднім місяцем подорожчала олія (на 7,6%), овочі (на 6,3%) та цукор (на 5,5%). Паливо та мастила виросли в ціні на 7,3%, тоді як природний газ подешевшав на 6,6%.

з 5 березня Національний банк вперше за два з половиною роки підвищив облікову ставку. Це пояснювалося прискоренням інфляції, яка перевищила прогноз НБУ, та підвищеними інфляційними очікуваннями.