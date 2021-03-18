У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer

Першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заіка.

"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", - розповів Заіка.

Нагадаємо, в Україні вакцину проти ковіду, яку випускає компанія Pfizer, зареєстрували для використання ще 22 лютого - тоді ж, коли й СoviShield/AstraZeneca.

Наступного дня Україна отримала 500 тисяч доз препарату від AstraZeneca і через день почала вакцинальну кампанію. 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають привезти пізніше.