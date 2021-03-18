Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей
У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей
Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Литвин програв вибори ректора КНУ ім. Шевченка
Литвин програв вибори ректора КНУ ім. Шевченка
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
ГоловнаЕкономікаДержава

У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer

Перші поставки будуть у квітні.

У МОЗ розповіли, коли Україна отримає вакцину Pfizer
Фото: EPA/UPG

Першу партію вакцин від коронавірусу компанії Pfizer (США) Україна отримає вже в квітні.

Про це в коментарі телеканалу "Дом" розповів завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Олександр Заіка.

"У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість поставлять одномоментно. Вакцини можуть поставлятися траншами, етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну", - розповів Заіка.

Нагадаємо, в Україні вакцину проти ковіду, яку випускає компанія Pfizer, зареєстрували для використання ще 22 лютого - тоді ж, коли й СoviShield/AstraZeneca.

Наступного дня Україна отримала 500 тисяч доз препарату від AstraZeneca і через день почала вакцинальну кампанію. 117 тисяч доз вакцини Pfizer мають привезти пізніше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також