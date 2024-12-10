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Чотири провідні банки і банківські асоціації підписали меморандум про посилення фінмоніторингу

Документ, зокрема, встановлює підходи до обміну банківською інформацією і передбачає посилення контролю за діяльністю ФОПів.

Чотири провідні банки і банківські асоціації підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
Raiffeisen
Фото: http://www.novinite.com

Чотири банки – Приватбанк. Ощадбанк, Monobank і Райффайзен – і Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків підписали в Нацбанку меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг», передає «Інтерфакс-Україна».

На ці чотири банки станом на 1 жовтня цього року припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток.

Меморандум передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій. Йдеться про місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн за місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня. Це не лише перекази з картки на картку, а й усі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема, на iBAN.

Відповідно до меморандуму, в разі значних накопичень або додатково підтверджених доходів банки встановлюватимуть ліміти для клієнтів індивідуально з урахуванням рівня доходів.

Також документ встановлює підходи до обміну банківською інформацією і передбачає посилення контролю за діяльністю ФОПів, обмежує відкриття рахунків для клієнтів без підтверджених доходів трьома в одній валюті, а також посилений контроль платежів уночі.

Очільник Нацбанку Андрій Пишний сподівається, що до меморандуму приєднаються й інші банки і спростував інформацію про нібито загрози для фінустанов, які цей документ не підпишуть.

Меморандум діятиме на період воєнного стану або до запровадження реєстру "дропів". НБУ повідомив, що такий реєстр може запрацювати в другому кварталі 2026 року. Підписанти пропонують надати банкам. Що приєднаються до меморандуму, доступ до офіційної інформації за допомогою «Дії» про дохід клієнта, судові справи тощо.

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