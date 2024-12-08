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У понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги споживачів

Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть із 07:00 до 20:00. 

У понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги споживачів
Фото: EPA/UPG

Завтра, 9 грудня, у понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги побутових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго. 

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Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть із 07:00 до 20:00. 

Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. 

Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Енергетики застерігають,що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному  регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Також просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

  • Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час масованих атак на українську енергосистему 17 і 28 листопада.
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