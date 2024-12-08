У понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги споживачів

Завтра, 9 грудня, у понеділок світло вимикатимуть із 08:00 до 19:00 для однієї черги побутових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть із 07:00 до 20:00.
Завдяки масштабним відновлювальним роботам енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада.
Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Енергетики застерігають,що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Також просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
- Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час масованих атак на українську енергосистему 17 і 28 листопада.