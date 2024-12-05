Після запуску "Нацкешбеку" продажі українських продуктів зросли на майже 10%

За перші два місяці дії «Національного кешбеку» продажі продовольчих товарів українського виробництва, що беруть участь у програмі, зросли на 9,5% (в одиницях), а гривневий виторг зріс на 4%. Це порівняно із двома місяцями до запуску програми й аналогічним періодом минулого року.

Як пише пресслужба Мінекономіки, для аналізу використовувалися дані 700 магазинів, розташованих по всій території України.

Українці стали частіше віддавати перевагу українському, зокрема тому, що на ці товари держава нараховує кешбек. Найбільший приріст продажів зафіксовано в категоріях продуктів із коротким терміном придатності (молочні продукти, хліб та м’ясо) – на 10,6%. Продажі місцевих товарів збільшуються за рахунок середнього і дешевого сегменту імпортних товарів. До прикладу, перетікання попиту з імпортних товарів до українських у категоріях «молочні продукти» та «кондитерські вироби» склало 12%.

Програма «Національний кешбек» мала більший вплив на категорії споживачів, визначені як «чутливі до ціни» та «скоріше чутливі». Для них програма є додатковою підтримкою та чинником вибору українських товарів. Такі споживачі збільшили частку коштів, витрачених на товари українського виробництва, на 9,4%.

Зросла і кількість споживачів, у чиїх кошиках товари з програми складають понад 50%. Зокрема, на 30% стало більше споживачів, у яких такі товари займають 75-100% покупок, і на 19% більше тих, у кого ця частка становить 50-75%.Дослідження проведене в грудні 2024 року.