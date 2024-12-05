Після запуску "Нацкешбеку" продажі українських продуктів зросли на майже 10%

За перші два місяці дії «Національного кешбеку» продажі продовольчих товарів українського виробництва, що беруть участь у програмі, зросли на 9,5% (в одиницях), а гривневий виторг зріс на 4%. Це порівняно із двома місяцями до запуску програми й аналогічним періодом минулого року.
Як пише пресслужба Мінекономіки, для аналізу використовувалися дані 700 магазинів, розташованих по всій території України.
Українці стали частіше віддавати перевагу українському, зокрема тому, що на ці товари держава нараховує кешбек. Найбільший приріст продажів зафіксовано в категоріях продуктів із коротким терміном придатності (молочні продукти, хліб та м’ясо) – на 10,6%. Продажі місцевих товарів збільшуються за рахунок середнього і дешевого сегменту імпортних товарів. До прикладу, перетікання попиту з імпортних товарів до українських у категоріях «молочні продукти» та «кондитерські вироби» склало 12%.
Програма «Національний кешбек» мала більший вплив на категорії споживачів, визначені як «чутливі до ціни» та «скоріше чутливі». Для них програма є додатковою підтримкою та чинником вибору українських товарів. Такі споживачі збільшили частку коштів, витрачених на товари українського виробництва, на 9,4%.
Зросла і кількість споживачів, у чиїх кошиках товари з програми складають понад 50%. Зокрема, на 30% стало більше споживачів, у яких такі товари займають 75-100% покупок, і на 19% більше тих, у кого ця частка становить 50-75%.Дослідження проведене в грудні 2024 року.
- "Національний кешбек" це ініційована президентом України програма підтримки громадян. Вона дає можливість отримати від держави 10% кешбеку від вартості придбаних українських товарів.
- Наприкінці серпня у "Дії" відкрили реєстрацію торговельних мереж для участі в програмі, а вже 2 вересня "національний кешбек" запустився в режимі бета-тестування, під час якого банки і торгові мережі налагоджували технічні і фінансові системи. 11 жовтня відбувся офіційний старт програми «Національний кешбек».
- На сьогодні програма охоплює понад 340 000 товарів українського виробництва від 1600 виробників. У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів.
- Отриманий від держави кешбек можна витратити на комунальні та інші послуги, а також на благодійність, військові облігації та донати ЗСУ через спеціалізовані благодійні фонди.