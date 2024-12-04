САП завершила розслідування справи про хабарництво у податковій службі Харківщини

У справі фігурують ексочільник податкової та начальник одного з управлінь.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування у справі про 55 тисяч доларів, які отримали посадовці податкової служби Харківщини.

Про це повідомила пресслужба САП.

Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення. Слідство встановило, що посадова особа з податкової підбурила представника приватного товариства дати вигоду керівництву ДПС у Харківській області – начальнику одного з управлінь і голові ГУ ДПС. За це товариство мали виключити з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також зареєструвати зупинені податкові накладні фірми.

Дії обох зловмисників – ексочільника податкової і начальника управління – кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України. Крім того, щодо ще трьох осіб (начальника та працівника відділу ГУ ДПС у Харківській області, підприємця) вже винесли обвинувальні вироки.