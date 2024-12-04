Росіяни скинули вибухівку на автомобіль ритуальної служби у Куп’янську на Харківщині

У Куп'янську Харківської області ворожі війська атакували автомобіль ритуальної служби. Поранень зазнав водій авто.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Окупанти обстріляли автомобіль ритуальної служби у Куп’янську на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав цивільний чоловік, який знаходився в автомобілі.

"4 грудня близько 11:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Куп’янськ ворожий дрон влучив у легковий автомобіль ритуальної служби. Постраждав водій транспортного засобу. Медичну допомогу потерпілому було надано на місці", — ідеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.