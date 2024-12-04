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​СБУ викрила у Дніпрі п'ятьох організаторів "ухилянтських схем"

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

​СБУ викрила у Дніпрі п'ятьох організаторів "ухилянтських схем"
Фото: СБУ

Співробітники СБУ і ДБР затримали у Дніпрі ще п'ятьох 5 організаторів схем для ухилянтів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів викрито місцевих працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали "посередниками" для пошуку клієнтів і передачі грошей.

Фото: СБУ

За матеріалами справи, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів "списували" з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову.

Фото: СБУ

Вартість таких "послуг" становила від 12 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

Фото: СБУ

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів оборудки.

Під час обшуків у зловмисників виявлено медичну документацію із уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю.

Фото: СБУ

Наразі затриманим повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);▪️ ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);▪️ ч. 3 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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