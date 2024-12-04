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Армія РФ завдала два авіаудари по Костянтинівці, четверо поранених

Прифронтові міста Донечччини щодня перебувають під ворожими обстрілами.

Армія РФ завдала два авіаудари по Костянтинівці, четверо поранених
Наслідки обстрілу росіянами Костянтинівки 8 жовтня 2024 року
Фото: Вадим Філашкін

Армія РФ завдала два авіаудари по Костянтинівці Донецької області. Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення 4 цивільних.

Про це ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

У середу, 4 грудня, об 11:15, російська армія завдала два авіаудари по м. Костянтинівка. Попередньо, ворог використав "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Внаслідок влучання авіабомб по одному з районів міста, поранень зазнали четверо чоловіків віком 29, 33, 37 й 71 років. На момент атаки вони перебували біля магазину. 

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, контузію та забої.

Також пошкоджено 4 фасади багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад харчування, а також лінії електромережі і газопровід.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • 3 грудня російська армія атакувала Костянтинівку та Покровськ. Внаслідок обстрілів двоє цивільних загинуло, п'ятеро людей зазнали поранень.
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