Армія РФ завдала два авіаудари по Костянтинівці, четверо поранених

Армія РФ завдала два авіаудари по Костянтинівці Донецької області. Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення 4 цивільних.

Про це ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

У середу, 4 грудня, об 11:15, російська армія завдала два авіаудари по м. Костянтинівка. Попередньо, ворог використав "ФАБ-250" з модулем УМПК.

Внаслідок влучання авіабомб по одному з районів міста, поранень зазнали четверо чоловіків віком 29, 33, 37 й 71 років. На момент атаки вони перебували біля магазину.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, контузію та забої.

Також пошкоджено 4 фасади багатоквартирних будинків, адмінбудівля, заклад харчування, а також лінії електромережі і газопровід.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).