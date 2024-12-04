Інформація про постраждалих не надходила.

Внаслідок російської атаки дронами на Чернігівщині пошкоджені приватні домогосподарства та будинки.

Про це повідомили у Нацполції.

"Сьогодні вночі російські військові вкотре атакували Чернігівщину повітряними засобами ураження. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові приватні будинки та господарчі споруди в домогосподарствах у Чернігівському районі", – йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

За фактом атаки поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Чернігівщини

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Чернігівщини