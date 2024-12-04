Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Південна Корея оголошує про введення воєнного стану
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
Результати парламентських виборів у Румунії: ​слон у кімнаті
ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
ЗМІ: Міністерство об'єднання українців очолить голова правління "Нафтогазу"
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
93 ОМБр "Холодний Яр" очолив 27-річний підполковник Шаміль Крутков
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Трамп визначився з країною для свого першого закордонного візиту після виборів
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
Скільки ми платимо медикам поза касу і на що хворіємо: докладні результати найкращого в країні дослідження здоров’я українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині через російський обстріл пошкоджені будинки

Інформація про постраждалих не надходила.

На Чернігівщині через російський обстріл пошкоджені будинки
Наслідки обстрілу Чернігівщини
Фото: Нацполіція

Внаслідок російської атаки дронами на Чернігівщині пошкоджені приватні домогосподарства та будинки.

Про це повідомили у Нацполції.

"Сьогодні вночі російські військові вкотре атакували Чернігівщину повітряними засобами ураження. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові приватні будинки та господарчі споруди в домогосподарствах у Чернігівському районі", – йдеться у повідомленні. 

Інформація про постраждалих не надходила.

Поліцейські документують наслідки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів. 

За фактом атаки поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). 

Наслідки обстрілу Чернігівщини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Чернігівщини
Наслідки обстрілу Чернігівщини
Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Чернігівщини

  • На початку грудня армія РФ скинула вибухівку з дрона на житловий будинок в Чернігівській області. Будинок згорів повністю. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies