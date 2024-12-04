Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

За добу Сили оборони ліквідували 1670 окупантів, 31 бойову броньовану машину ворога, 7 танків, 26 артилерійських систем та 1 систему ППО.

Загальні бойові втрати противника від початку вторгнення склали близько 747 370 осіб.

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