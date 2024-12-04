Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів

За добу Сили оборони ліквідували 1670 окупантів, 31 бойову броньовану машину ворога, 7 танків, 26 артилерійських систем та 1 систему ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 747 370 (+1670) осіб,
- танків ‒ 9493 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19450 (+31) од,
- артилерійських систем – 21002 (+26) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1020 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3628 (+1).
Дані уточнюються.