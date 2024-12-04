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Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника від початку вторгнення склали близько 747 370 осіб. 

Сили оборони ліквідували 1670 російських окупантів
війна з Росією
Фото: Генштаб ЗСУ

За добу Сили оборони ліквідували 1670 окупантів, 31 бойову броньовану машину ворога, 7 танків, 26 артилерійських систем та 1 систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 747 370 (+1670) осіб,
  • танків ‒ 9493 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19450 (+31) од,
  • артилерійських систем – 21002 (+26) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1020 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19946 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2855 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30746 (+80) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3628 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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