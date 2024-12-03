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​Генштаб: ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 44 боєзіткнення, на Курахівському - ще 38.

​Генштаб: ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках
Українська реактивна артилерія завдає вогневого ураження ворогу
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 3 грудня відбулося 180 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Времівському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

За попередніми підрахунками, сьогодні агресор втратив 58 військовослужбовців вбитими та пораненими та два автомобілі знищеними, також українські воїни знищили сім БпЛА та пошкодили танк, дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки ворога.

Шістнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

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Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ворожа авіація завдала удару по Костянтинівці.

В Торецьку та Неліпівці противник три рази намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, атаки відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Шість боєзіткнень досі триває. 

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 395 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили сім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, три мотоцикли та одиницю автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень бойовій броньованій машині, артсистемі та ворожому танку. 

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 38 ворожих атак. Чотири з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. 

Двадцять три рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку, шість боєзіткнень продовжуються.

Ворог провів чотири атаки в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, всі атаки відбиті нашими захисниками.

П’ять разів безрезультатно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень триває. 

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

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