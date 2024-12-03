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Маріупольська міськрада: водосховище біля Маріуполя критично обміліло

Маріуполь може незабаром зіткнутися з критичною проблемою нестачі питної води.

Маріупольська міськрада: водосховище біля Маріуполя критично обміліло
Старокримське водосховище біля Маріуполя критично обміліло.
Фото: Скріншот з відео

Старокримське водосховище біля Маріуполя критично обміліло.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“За словами місцевих жителів, рівень води впав приблизно на 5-6 метрів. Тож місто може вже незабаром зіткнутися з критичною проблемою нестачі питної води”, - повідомили в міськраді. 

Зазначається, що Старокримське водосховище завжди було резервним, воно не передбачено для стійкого водозабезпечення, але з початку окупації воно стало основним. 

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В Маріуполі до російської окупації проблема якісного водозабезпечення мала бути вирішеною завдяки масштабному інвестиційному проєкту. Він передбачав модернізацію системи водозабезпечення та водовідведення. За підтримки уряду Франції мала бути побудована фільтрувальна станція.

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