Маріупольська міськрада: водосховище біля Маріуполя критично обміліло

Старокримське водосховище біля Маріуполя критично обміліло.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“За словами місцевих жителів, рівень води впав приблизно на 5-6 метрів. Тож місто може вже незабаром зіткнутися з критичною проблемою нестачі питної води”, - повідомили в міськраді.

Зазначається, що Старокримське водосховище завжди було резервним, воно не передбачено для стійкого водозабезпечення, але з початку окупації воно стало основним.

В Маріуполі до російської окупації проблема якісного водозабезпечення мала бути вирішеною завдяки масштабному інвестиційному проєкту. Він передбачав модернізацію системи водозабезпечення та водовідведення. За підтримки уряду Франції мала бути побудована фільтрувальна станція.