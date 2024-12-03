Поліцейські підозрюють чоловіка у підпалах трансформаторних підстанцій у Харкові

Чоловік встиг пошкодити три трансформаторні підстанції у Салтівському районі.

У Салтівському районі Харкова підпалили три трансформаторні шафи

Співробітники поліції повідомили про підозру чоловіку, який підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“18-річний хлопець в одному з месенджерів познайомився з чоловіком, який запропонував “підробіток” за підпали об’єктів електроенергетики. Зловмисник використовував пляшки із легкозаймистою сумішшю для підпалу металевих шаф, які призначені для захисту приладів розподілу та обліку електроенергії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік встиг пошкодити три трансформаторні підстанції у Салтівському районі. Відео пожеж він надсилав замовнику.

Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до співпраці з російськими спецслужбами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років.