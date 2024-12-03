Поліцейські підозрюють чоловіка у підпалах трансформаторних підстанцій у Харкові

Співробітники поліції повідомили про підозру чоловіку, який підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“18-річний хлопець в одному з месенджерів познайомився з чоловіком, який запропонував “підробіток” за підпали об’єктів електроенергетики. Зловмисник використовував пляшки із легкозаймистою сумішшю для підпалу металевих шаф, які призначені для захисту приладів розподілу та обліку електроенергії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік встиг пошкодити три трансформаторні підстанції у Салтівському районі. Відео пожеж він надсилав замовнику.
Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до співпраці з російськими спецслужбами.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України, чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років.
- Правоохоронці підозрюють підлітка у підпалі вагонів електропоїзда на харківському центральному вокзалі.