Росіяни скинули вибухівку на цивільних у Бериславі та Антонівці Херсонської області

Російські військові скинули вибухівку з дрона у Бериславі та Антонівці на Херсонщині, серед загиблих жінка.

Про це інформують прокуратура Херсонщини та Херсонська ОВА.

За даними слідства, 3 грудня близько 13:15 російські військові атакували одну з вулиць у Бериславі за допомогою дрона. Унаслідок скидання вибухівки загинула 43-річна жінка, яка знаходилась на вулиці.

Також, росіяни атакували з дрона Антонівку у передмісті Херсона. У 54-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг.