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Росіяни скинули вибухівку на цивільних у Бериславі та Антонівці Херсонської області

Внаслідок російської атаки загинула жителька Берислава.

Росіяни скинули вибухівку на цивільних у Бериславі та Антонівці Херсонської області
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові скинули вибухівку з дрона у Бериславі та Антонівці на Херсонщині, серед загиблих жінка.

Про це інформують прокуратура Херсонщини та Херсонська ОВА.

За даними слідства, 3 грудня близько 13:15 російські військові атакували одну з вулиць у Бериславі за допомогою дрона. Унаслідок скидання вибухівки загинула 43-річна жінка, яка знаходилась на вулиці.

Також, росіяни атакували з дрона Антонівку у передмісті Херсона. У 54-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. 

  • Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Білозерці. Внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, ще двоє чоловіків 45 та 48 років отримали травми та поранення.
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