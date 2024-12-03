Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про виробництво ракет та зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.
Про це він повідомив у Telegram.
Президент заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Також він повідомив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.
"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - зазначив Зеленський.
Він також заслухав доповідь щодо випробування нових типів ракет, а також завдання по контрактах на виробництво артилерії.
"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - сказав президент.
Також Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Вони доповідали президдентові щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт, а також визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України.
Виробництво зброї в Україні
- Протягом першого кварталу 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.
- На початку листопада відбулася зустріч 50 українських виробників боєприпасів, вибухових речовин і засобів ініціації та Сили безпеки і оборони. На ній говорили про кодифікацію, стандарти випробувань, формування потреб і процедур закупівель державними замовниками та зворотний зв’язок від кінцевих користувачів.
- Раніше міністр оборони Рустем Умєров озвучив, що Україна вже інвестувала у розвиток промисловості $4 млрд, а наступного року планує збільшити фінансування. Пріоритетом є розробка дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет.
- А Зеленський каже, що загальна кількість дронів, які здатні виробляти в Україні щорічно – 4 млн, і вже більш ніж 1,5 млн законтрактовано.
- Крім цього, щомісячно виготовляють 15-20 одиниць САУ “Богдана”, також створена нова ремонтна базу для нашої техніки – зокрема в червні цього року зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП “Мардер”.