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Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про виробництво ракет та зброї в Україні

Президент заслухав доповіді щодо контрактів.

Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про виробництво ракет та зброї в Україні
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Також він повідомив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.

"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - зазначив Зеленський.

Він також заслухав доповідь щодо випробування нових типів ракет, а також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - сказав президент. 

Також Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Вони доповідали президдентові щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт, а також визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України.

Виробництво зброї в Україні

  • Протягом першого кварталу 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.
  • На початку листопада відбулася зустріч 50 українських виробників боєприпасів, вибухових речовин і засобів ініціації та Сили безпеки і оборони. На ній говорили про кодифікацію, стандарти випробувань, формування потреб і процедур закупівель державними замовниками та зворотний зв’язок від кінцевих користувачів.
  • Раніше міністр оборони Рустем Умєров озвучив, що Україна вже інвестувала у розвиток промисловості $4 млрд, а наступного року планує збільшити фінансування. Пріоритетом є розробка дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет.
  • А Зеленський каже, що загальна кількість дронів, які здатні виробляти в Україні щорічно – 4 млн, і вже більш ніж 1,5 млн законтрактовано. 
  • Крім цього, щомісячно виготовляють 15-20 одиниць САУ “Богдана”, також створена нова ремонтна базу для нашої техніки – зокрема в червні цього року зійшла з конвеєра перша відремонтована в Україні БМП “Мардер”.
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