Зеленський провів чергове засідання Ставки: говорили про виробництво ракет та зброї в Україні

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

Президент заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Також він повідомив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.

"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - зазначив Зеленський.

Він також заслухав доповідь щодо випробування нових типів ракет, а також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - сказав президент.

Також Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Вони доповідали президдентові щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт, а також визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України.

Виробництво зброї в Україні