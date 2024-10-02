"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр оборони: Україна інвестувала в промисловість 4 млрд доларів, у пріоритеті – свої дрони і далекобійна зброя

Держава готова співпрацювати з партнерами і пропонує багаторічні контракти. 

Міністр оборони: Україна інвестувала в промисловість 4 млрд доларів, у пріоритеті – свої дрони і далекобійна зброя
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Ратушняк

Україна вже інвестувала у розвиток промисловості $4 млрд, а наступного року планує збільшити фінансування. Пріоритетом є розробка дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій. Він додав, що МО готове створювати спільні з іншими країнами підприємства.

"Пропонуємо багаторічні контракти на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння", – сказав він.

Участь у форумі взяли близько 280 компаній, і в межах заходу уклали важливі угоди.

  • Президент Володимир Зеленський на форумі повідомив, що держава здатна щорічно виготовляти 4 млн дронів. Нині законтрактували 1,5 млн. Успішне бойове застосування вже має дрон-ракета "Паляниця".
  • Уперше про "Паляницю" Зеленський розповів 24 серпня, у День незалежності. Він сказав, що цю нову українську розробку успішно застосували проти окупантів. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies