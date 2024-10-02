Міністр оборони: Україна інвестувала в промисловість 4 млрд доларів, у пріоритеті – свої дрони і далекобійна зброя

Держава готова співпрацювати з партнерами і пропонує багаторічні контракти.

Україна вже інвестувала у розвиток промисловості $4 млрд, а наступного року планує збільшити фінансування. Пріоритетом є розробка дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на Міжнародному форумі оборонних індустрій. Він додав, що МО готове створювати спільні з іншими країнами підприємства.

"Пропонуємо багаторічні контракти на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння", – сказав він.

Участь у форумі взяли близько 280 компаній, і в межах заходу уклали важливі угоди.