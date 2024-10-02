Покровський і Курахівський напрямки зрівнялися за добовою кількістю боїв

Протягом вівторка в Україні відбулося 155 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних дарів (дві ракети), 68 авіаударів, зокрема скинула 124 КАБ, провела понад 3810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Вишеньки, Студенок, Павлівка, Степне, Токарівка, Уланове, Липці, Вовчанськ, Петропавлівка, Кругляківка, Надія, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Клєбан Бик, Романівка, Бересток, Чунишине, Водянське, Покровськ, Богоявленка, Новопавлівка та Запоріжжя. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали восьми ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися неподалік Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій окупантів поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив безуспішну атаку на наші позиції в напрямку Богоявленки.

За минулу добу на Оріхівському напрямку росіяни сім разів атакували українські позиції неподалік Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.