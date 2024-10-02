Уночі росіяни вдарили КАБами по Харкову та Дергачах. Поранено пʼятеро людей, серед них - дитина

Російські війська в ніч на середу вдарили по Київському району Харкова керованою авіабомбою. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста", - написав він у Telegram.

Внаслідок влучання КАБу пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події.

Крім того, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, російські війська вдарили КАБом по місту Дергачі на Харківщині. В результаті постраждали пʼятеро людей, серед них - дитина.

"За оновленою інформацією медиків екстреної допомоги, внаслідок ворожого удару в Дергачах отримали осколкові поранення та гостру реакцію на стрес пʼятеро людей, серед них - 14-річний хлопчик", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, за вересень Харків перебував під обстрілом 53 рази. Це - найбільша кількість обстрілів від початку 2023 року.