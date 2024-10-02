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МЗС України відзвітувало про евакуацію з Лівану 179 людей

Виїхати допомогли не лише нашим громадянам, але й іноземцям.

МЗС України відзвітувало про евакуацію з Лівану 179 людей
Евакуйовані з Лівану українці
Фото: Facebook МЗС

Міністерство закордонних справ на своїй сторінці у Facebook повідомило, що спільно з Головним управлінням розвідки здійснило 1 жовтня евакуацію з Лівану 179 осіб, серед яких 134 громадяни України.

Країну, де наразі відбувається військова операція Ізраїлю, залишили 112 дорослих українців та 22 дитини. Також МЗС та ГУР допомогли виїхати з території бойових дій 45 іноземцям з паспортами Польщі, Молдови, Литви, Чехії, Бразилії та власне Лівану. 

У відомстві додали, що евакуаційний рейс вивіз також трьох домашніх тварин: 2 собак та кота.

Загалом з Лівану зусиллями українських дипломатів вдалося евакуювати 234 особи за кілька місій. З них 189 - це громадяни нашої держави. У МЗС подякували Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння цій справі.

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