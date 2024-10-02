МЗС та Мінспорту висловили протест через заяву кандидата у президенти МОК щодо росіян

Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством молоді та спорту України підготували спільну заяву із засудженням висловлювань кандидата у президенти Міжнародного олімпійського комітету, чинного віцепрезидента організації Хуана Антоніо Самаранча-молодшого.
Як пише "Українська правда", в уряді обурені, що спортивний чиновник в разі свого обрання на посаду очільника світового олімпійського руху має намір "наполегливо працювати, щоб відновити членство Росії в МОК".
Самаранч пояснює свою позицію буцімто "необхідністю для МОК не займати сторін у конфліктах" та називає напад Росії на Україну "одним із понад сорока збройних протистоянь у світі".
Міністри Андрій Сибіга та Матвій Бідний вважають, що бажання виправдовувати агресора не є сумісним з посадою президента Міжнародного олімпійського комітету. Пропозиції чиновника щодо повернення росіян - "категорично неприйнятні та обурливі".
- Окрім Самаранча-молодшого, на посаду очільника МОК претендують ще шестеро функціонерів. Вибори мають відбутися у березні 2025 року.
- Батько Самаранча був президентом МОК з 1980 до 2001 року та за свої заслуги у просуванні олімпійського руху був названий довічним почесним президентом організації.