"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнюється)
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Власники літаків готуються до “мегасуду” через літаки, які застрягли в Росії
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Сьогодні – День захисників і захисниць України
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
ГоловнаСуспільствоВійна

МЗС та Мінспорту висловили протест через заяву кандидата у президенти МОК щодо росіян

Хуан Антоніо Самаранч-молодший хоче повернути окупантів на Олімпійські ігри.

МЗС та Мінспорту висловили протест через заяву кандидата у президенти МОК щодо росіян
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством молоді та спорту України підготували спільну заяву із засудженням висловлювань кандидата у президенти Міжнародного олімпійського комітету, чинного віцепрезидента організації Хуана Антоніо Самаранча-молодшого. 

Як пише "Українська правда", в уряді обурені, що спортивний чиновник в разі свого обрання на посаду очільника світового олімпійського руху має намір "наполегливо працювати, щоб відновити членство Росії в МОК". 

Самаранч пояснює свою позицію буцімто "необхідністю для МОК не займати сторін у конфліктах" та називає напад Росії на Україну "одним із понад сорока збройних протистоянь у світі".

Міністри Андрій Сибіга та Матвій Бідний вважають, що бажання виправдовувати агресора не є сумісним з посадою президента Міжнародного олімпійського комітету. Пропозиції чиновника щодо повернення росіян - "категорично неприйнятні та обурливі".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies