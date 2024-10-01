Поліцейські з день евакуювали з Куп’янського району 27 людей

Евакуйованих мирних мешканців передали волонтерам, які займаються їх облаштуванням.

Сьогодні, 1 жовтня, працівники поліції евакуювали 27 людей з населених пунктів Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зокрема, з міста Куп’янськ вдалося вивезти 10 мешканців, з селища Ківшарівка – 12.

Ще двох громадян евакуювали з села Глушківка та трьох з села Подоли.

Мирних мешканців евакуювали на службових автомобілях до безпечніших місць, де передали волонтерам, які займаються їх облаштуванням.

В поліції нагадали, що з початку року поліція з Курилівської територіальної громади евакуювала понад 340 мешканців, з Купʼянської міської територіальної громади - понад 120 жителів.