Начальник Генштабу Баргилевич отримав почесну відзнаку від президента

Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України і вручив державні відзнаки та нагороди.

До Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський нагородив сімох військових відзнакою "Хрест бойових заслуг". Серед них – начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Баргилевич.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зеленський нагородив відзнакою "Хрест бойових заслуг" таких військових:

генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича;

підполковника Беспалова Євгена Михайловича;

старшого лейтенанта Лебідєва Дмитра Михайловича;

майора Рака Ігоря Сергійовича;

молодшого лейтенанта Стояновського Ігоря Антоновича;

старшого солдата Харченка Тимофія Віталійовича;

майора Чуприну Владислава Анатолійовича.

Також Зеленський нагородив військових орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, орденами "За мужність", "За бездоганну службу", медалями "Захисника Вітчизни", а також медалями "За врятовані життя". На жаль, багатьом героям нагороди було присвоєно посмертно.



День захисників і захисниць