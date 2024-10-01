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Начальник Генштабу Баргилевич отримав почесну відзнаку від президента

Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України і вручив державні відзнаки та нагороди.

Начальник Генштабу Баргилевич отримав почесну відзнаку від президента
Фото: Офіс президента

До Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський нагородив сімох військових відзнакою "Хрест бойових заслуг". Серед них – начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Баргилевич

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зеленський нагородив відзнакою "Хрест бойових заслуг" таких військових:

  • генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича;
  • підполковника Беспалова Євгена Михайловича;
  • старшого лейтенанта Лебідєва Дмитра Михайловича;
  • майора Рака Ігоря Сергійовича;
  • молодшого лейтенанта Стояновського Ігоря Антоновича;
  • старшого солдата Харченка Тимофія Віталійовича;
  • майора Чуприну Владислава Анатолійовича.

Також Зеленський нагородив військових орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, орденами "За мужність", "За бездоганну службу", медалями "Захисника Вітчизни", а також медалями "За врятовані життя".  На жаль, багатьом героям нагороди було присвоєно посмертно. 

 День захисників і захисниць   

  • День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. Цим же документом скасували указ про відзначення 23 лютого Дня захисника вітчизни, від 1999 року.
  • Свято відзначають у день християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але минулого року її перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.
  • 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України. 
  • Це свято поклало край радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний у Росії, яка проводить військову агресію щодо України. 
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