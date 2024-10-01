Начальник Генштабу Баргилевич отримав почесну відзнаку від президента

До Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський нагородив сімох військових відзнакою "Хрест бойових заслуг". Серед них – начальник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Баргилевич.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Зеленський нагородив відзнакою "Хрест бойових заслуг" таких військових:
- генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолія Владиславовича;
- підполковника Беспалова Євгена Михайловича;
- старшого лейтенанта Лебідєва Дмитра Михайловича;
- майора Рака Ігоря Сергійовича;
- молодшого лейтенанта Стояновського Ігоря Антоновича;
- старшого солдата Харченка Тимофія Віталійовича;
- майора Чуприну Владислава Анатолійовича.
Також Зеленський нагородив військових орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, орденами "За мужність", "За бездоганну службу", медалями "Захисника Вітчизни", а також медалями "За врятовані життя". На жаль, багатьом героям нагороди було присвоєно посмертно.
День захисників і захисниць
- День захисників і захисниць України – державне свято, яке було започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. Цим же документом скасували указ про відзначення 23 лютого Дня захисника вітчизни, від 1999 року.
- Свято відзначають у день християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше дата припадала на 14 жовтня, але минулого року її перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.
- 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.
- Це свято поклало край радянській традиції відзначати День захисника вітчизни 23 лютого, популярний у Росії, яка проводить військову агресію щодо України.