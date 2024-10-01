Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК

Кабінет міністрів ухвалив постанову Міністерства оборони, згідно з якою військові частини отримали право самостійно проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Командири військових частин отримують такі повноваження:
- видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
- комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.
Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.
"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь. Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту. Разом ми робимо нашу армію сильнішою!", - прокоментував рішення уряду міністр оборони Рустем Умєров.
- Як повідомлялося, за даними Міноборони, щомісяця по всій країні в середньому рекрутуються 6500 добровольців. Зараз для українців відкрито 10 тисяч вакансій в Збройних силах.
- Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року працівники Державного бюро розслідувань розслідували 408 кримінальних проваджень, пов'язаних із роботою ТЦК.