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Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК

Тепер командири військових частин можуть особисто відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення.

Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

Кабінет міністрів ухвалив постанову Міністерства оборони, згідно з якою військові частини отримали право самостійно проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Командири військових частин отримують такі повноваження:

  • ⁠видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
  • ⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ. 

"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь. Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту. Разом ми робимо нашу армію сильнішою!", - прокоментував рішення уряду міністр оборони Рустем Умєров.

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