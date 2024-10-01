Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців без участі ТЦК

Кабінет міністрів ухвалив постанову Міністерства оборони, згідно з якою військові частини отримали право самостійно проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Командири військових частин отримують такі повноваження:

⁠видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;

⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні ми зробили важливий крок у сфері оборони нашої держави. Бойові бригади отримали новий інструмент, який дозволить проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Тепер командири військових частин можуть особисто, без участі ТЦК, відбирати бійців, враховуючи їхні навички, досвід та прагнення. Для кожного українця та українки це шанс знайти своє місце в лавах захисників, де їхні здібності принесуть найбільшу користь. Я вдячний уряду за підтримку цієї ініціативи та переконаний, що ця система допоможе нам ще потужніше протистояти російській агресії, об'єднуючи патріотичну мотивацію захисників та захисниць з нагальними потребами фронту. Разом ми робимо нашу армію сильнішою!", - прокоментував рішення уряду міністр оборони Рустем Умєров.