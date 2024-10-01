"Стоїмо на захисті кожного метра нашої землі": 5 окрема Київська штурмова бригада – у День захисників і захисниць

5 окрема штурмова Київська бригада сьогодні, в День захисників і захисниць України, відзначає річницю вручення їй почесного найменування.

Рік тому президент вона отримала найменування "Київська". У бригаді вважають, що це не просто символ, а свідчення тісної єдності зі столицею та її захисниками.

"Ми стоїмо на захисті кожного дому, кожної родини, кожного метра нашої землі. Сьогодні ми віддаємо честь нашим героям, живим і полеглим, тим, хто виборює майбутнє для наступних поколінь. Наша боротьба триває, і ми неодмінно переможемо!" – впевнені захисники.

До Дня захисників і захисниць бригада оприлюднила відеоролик із захисниками України різних часів: від козаччини і до нині.