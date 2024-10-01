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Через атаку РФ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

Росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення атомної електростанції.

Через атаку РФ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС). Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Через атаку Росії Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.

Про це повідомило Міненерго.

Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

  • На початку вересня Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями.
  • Перед цим через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
  • Російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів. Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. 
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