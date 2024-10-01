Через атаку РФ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

Через атаку Росії Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
Про це повідомило Міненерго.
Унаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.
"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.
- На початку вересня Запорізьку АЕС з'єднали з українською енергомережею двома лініями.
- Перед цим через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній. Українські фахівці тривалий час не могли розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
- Російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів. Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб.