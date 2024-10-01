Вночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 82 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), пуск КАБ (1 вибух). Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів). Миропільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів). Шалигинська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи). Новослобідська громада: були артилерійський обстріл (14 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів). Білопільська громада: ворог вдарив з артилерії (18 вибухів), КАБ (8 вибухів). Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи). Есманьська громада: зафіксовано пуск КАБ (4 вибухи). Сумська громада: завдано удару КАБ (1 вибух).

Нагадаємо, цієї ночі ППО працювала у семи областях. Захисники збили 29 "шахедів". Усього Росія запустила 32 ударні дрони.