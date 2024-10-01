Росіяни атакували Миколаївщину дронами. Пошкоджена вантажівка

Упродовж доби російська армія атакувала Миколаївську область "шахедами" та FPV-дронами. Минулося без постраждалих.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій кім.
У ніч на 1 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».
Учора, 30 вересня, о 13:13, 13:58, 16:36, 18:01 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого, у с. Дмитрівка пошкоджено вантажий автомобіль. Постраждалих немає.
Учора через російську атаку на Миколаївщині "Укрзалізниця" обмежила рух потяга.