Росіяни атакували Миколаївщину дронами. Пошкоджена вантажівка

Упродовж доби російська армія атакувала Миколаївську область "шахедами" та FPV-дронами. Минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій кім.

У ніч на 1 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».

Учора, 30 вересня, о 13:13, 13:58, 16:36, 18:01 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого, у с. Дмитрівка пошкоджено вантажий автомобіль. Постраждалих немає.

Учора через російську атаку на Миколаївщині "Укрзалізниця" обмежила рух потяга.