Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
Зеленський прокоментував вимогу спікера Палати представників США звільнити посла Маркарову
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Велика рукавичка: як живе Охматдит через майже три місяці після атаки й коли почнуть відбудову
Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
Новини компанійЕпіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Чабанах
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
Сергій Марченко: «Підвищення податків — вимушений крок, щоб вижити»
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
В Україні погіршилася якість повітря через пил із Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

На берег у Криму викидає загородження для захисту Керченського мосту

Місцеве населення розбирає ці загородження та забирає собі метал.

На берег у Криму викидає загородження для захисту Керченського мосту
На берег у Криму викидає загородження для захисту Керченського мосту
Фото: телеграм-канал “Крымский ветер”

Внаслідок штормів на берег у Керчі в тимчасово окупованому Криму викидає бонові загородження, якими загарбники намагаються захистити Керченський міст.

Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.

“У Керчі на міському пляжі берегова лінія вся у пластикових та металевих бочках. Деякі ще пов'язані металевим каркасом”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що місцеве населення розбирає ці загородження та забирає собі метал, в той час як пластикові бочки так і залишаються на пляжі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Що відбувається з Кримським мостом

  • Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли. 

  • У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022 році.

  • На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.

  • Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies