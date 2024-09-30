На берег у Криму викидає загородження для захисту Керченського мосту

Внаслідок штормів на берег у Керчі в тимчасово окупованому Криму викидає бонові загородження, якими загарбники намагаються захистити Керченський міст.

Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.

“У Керчі на міському пляжі берегова лінія вся у пластикових та металевих бочках. Деякі ще пов'язані металевим каркасом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеве населення розбирає ці загородження та забирає собі метал, в той час як пластикові бочки так і залишаються на пляжі.

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