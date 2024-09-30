На берег у Криму викидає загородження для захисту Керченського мосту

Внаслідок штормів на берег у Керчі в тимчасово окупованому Криму викидає бонові загородження, якими загарбники намагаються захистити Керченський міст.
Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.
“У Керчі на міському пляжі берегова лінія вся у пластикових та металевих бочках. Деякі ще пов'язані металевим каркасом”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцеве населення розбирає ці загородження та забирає собі метал, в той час як пластикові бочки так і залишаються на пляжі.
Що відбувається з Кримським мостом
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Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли.
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У Міноборони говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022 році.
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На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.
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Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.