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Зеленський провів Ставку: говорили про ситуацію на фронті та комплектування бригад

Також під час Ставки обговорили закупівлю та постачання зброї і техніки для ЗСУ.

Зеленський провів Ставку: говорили про ситуацію на фронті та комплектування бригад
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача і заслухав зведення щодо обстановки на фронті. Також важливими питаннями були комплектування бригад та закупівля озброєння.

Про це президент розповів під час вечірнього звернення.

"Провів сьогодні Ставку. Кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання. Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", — заявив президент.

Також президент сьогодні детально й дуже тривало говорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Їх розмова тривала більш ніж дві з половиною години.

"Дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей. Усе, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед "Рамштайном", — доав Зеленський.

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