Росіяни атакували велосипедиста у Велетенському на Херсонщині, — ОВА

У селі Велетенське Херсонської області внаслідок дронової атаки РФ поранень зазнав місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернувся 69-річний чоловік, який їхав вулицею на велосипеді, коли російські військові скинули поблизу нього вибухівку з БпЛА. Він отримав вибухову травму і поранення плеча", — йдеться у повідомленні.