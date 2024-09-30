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Росіяни атакували велосипедиста у Велетенському на Херсонщині, — ОВА

Чоловік отримав вибухову травму і поранення плеча

Росіяни атакували велосипедиста у Велетенському на Херсонщині, — ОВА
Наслідки обстрілу Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

У селі Велетенське Херсонської області внаслідок  дронової атаки РФ поранень зазнав місцевий житель.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"До лікарні звернувся 69-річний чоловік, який їхав вулицею на велосипеді, коли російські військові скинули поблизу нього вибухівку з БпЛА. Він отримав вибухову травму і поранення плеча", — йдеться у повідомленні.

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