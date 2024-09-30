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Росіяни атакували лікарню в Глухові Сумської області, є поранені

Пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

Росіяни атакували лікарню в Глухові Сумської області, є поранені
обстріл лікарні у м. Глухів
Фото: прокуратура Сумщини

У понеділок, 30 вересня, росіяни атакували безпілотником медичний заклад у місті Глухів на Сумщині.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 30 вересня 2024 року близько 13:30 окупанти обстріляли з безпілотника медичну установу м. Глухів Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога поранення отримала 58-річна медична сестра. Пошкоджено будівлю закладу та транспортні засоби.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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