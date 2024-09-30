На Харківщині оголосили про підозру колаборанту, який відповідав за фінанси окупаційної адміністрації

Держслужбовець пішов на співпрацю з окупантами під час захоплення Вовчанська.

Держслужбовцю Вовчанська заочно оголосили про підозру за співпрацю з окупаційною владою.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний, який проживав у Вовчанську, був завідувачем одного із секторів Старосалтівської селищної ради.

"Під час окупації міста держслужбовець добровільно пішов на співпрацю з окупантами та не пізніше червня 2022 року обійняв посаду "и. о. заместителя главы военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области по вопросам экономики и финансов", — ідеться у повідомленні.

Підозрюваний проводив перевірки на місцевих підприємствах, щоб у подальшому забезпечувати їх роботу у співпраці з державою-агресором, організовував та проводив наради щодо координації рішень у сфері економіки та фінансів.

Крім того, держслужбовець займався вирішенням питань, пов’язаних з веденням бюджету окупаційної адміністрації та відповідав за отримання грошового забезпечення — виплату заробітної платні та ведення бухгалтерського обліку підлеглими працівниками.

Свої обов’язки зрадник виконував до вересня 2022 року. Наразі він переховується від правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 64-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).