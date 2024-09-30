Довічне ув’язнення отримав керівник агентурної групи ФСБ, яка діяла на Запоріжжі

Довічний термін ув’язнення отримав керівник агентурної групи ФСБ Росії, яка діяла на Запоріжжі. Його спільнику суд призначив 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Навесні 2023 року зловмисники готували серію терактів проти командування Збройних Сил України та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на південному фронті. Для цього агенти відслідковували місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників на території регіону.

Отриману інформацію вони передавали ФСБ у вигляді позначок військових об’єктів на гугл-картах з детальним описом та фотографіями. За цими координатами росіяни планували здійснити прицільні удари з використанням ракетного озброєння.

Також ФСБ готувала план фізичної ліквідації українських військовослужбовців за допомогою вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони. Для підготовки терактів ворожа агентура отримала від своїх російських кураторів гроші, які заходили на банківські реквізити резидента групи.

Контррозвідники СБУ завчано викрили агентів, поетапно задокументували їхні злочини і затримали під час спецоперації у Запоріжжі на початку травня 2023 року.

Резидентом групи виявився 52-річний місцевий житель. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди, які демонстративно висловлював серед оточуючих. Наприкінці грудня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ І визначив йому завдання.

Для виконання вказівок російського спецслужбіста його поплічник залучив спільника. Цей спільник працював водієм керівника однієї з райадміністрацій обласного центру. Згодом резидент залучив до групи ще п’ятьох мешканців регіону.

Під час обшуків у зловмисників вилучили автоматичну зброю, боєприпаси до неї, бойові гранати, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

Суд визнав резидента групи і його спільника – водія посадовця, винними за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Щодо інших учасників ворожого осередку – тривають розслідування. прокуратури.