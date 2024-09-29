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Після російського удару у Запоріжжі відновили рух поїздів

Жодного рейсу не було скасовано.

Після російського удару у Запоріжжі відновили рух поїздів
Запоріжжя
Фото: Укрзалізниця

Залізничники відновили рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру. 

Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення.  Тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано", - йдеться  в повідомленні. 

Сьогодні росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю. Станом на 14:00 - постраждали 16 людей.

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