Після російського удару у Запоріжжі відновили рух поїздів

Жодного рейсу не було скасовано.

Залізничники відновили рух поїздів до та зі станції Запоріжжя-1 після масованої російської атаки по обласному центру.

Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

"Залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії, зараз працюємо над відновленням живлення. Тим часом усі поїзди в регіоні рухаються під резервними тепловозами, це може генерувати незначні затримки, але жодного рейсу не скасовано", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні росіяни здійснили 13 авіаударів по Запоріжжю. Станом на 14:00 - постраждали 16 людей.