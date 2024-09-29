Російські окупанти атакували Херсонську область з артилерії та дронами

У неділю, 29 вересня, російська армія атакувала Херсон та населені пункти Благовіщенське і Білозерку. Через ворожий обстріл постраждали люди.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 13:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на 61-річного цивільного у Дніпровському районі Херсона. Він дістав поранення ноги.

У Білозерці внаслідок артобстрілу постраждала66-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення голови, грудної клітки, рук і ніг.

Обох потерпілих доставили до лікарні.

Також російська армія з артилерії обстріляла селище Благовіщенське. Вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 45-річний місцевий житель.