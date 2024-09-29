На Херсонщині ще двоє людей постраждали внаслідок дронової атаки РФ

Ворог скинув вибухівку на мирних жителів у Херсоні і Широкій Балці.

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Вранці 29 вересня ворог скинув вибухівку на жителів Херсона та Широкої Балки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, у Херсоні росіяни атакували 56-річного чоловіка. Його госпіталізували з уламковими пораненнями передпліччя, ноги та живота.

У селищі Широка Балка постраждав 45-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення плеча та спини.