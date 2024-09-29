На Херсонщині ще двоє людей постраждали внаслідок дронової атаки РФ

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Вранці 29 вересня ворог скинув вибухівку на жителів Херсона та Широкої Балки.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зокрема, у Херсоні росіяни атакували 56-річного чоловіка. Його госпіталізували з уламковими пораненнями передпліччя, ноги та живота.
У селищі Широка Балка постраждав 45-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, уламкове поранення плеча та спини.
- Вранці 29 вересня російська армія атакувала місто Берислав Херсонської області з артилерії. Двоє людей зазнали поранень.