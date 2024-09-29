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Росіяни атакували маршрутку в Херсоні

Ворожий дрон скинув вибухівку на автобус.

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні
наслідки атаки ворожого дрона на маршрутку в Херсоні
Фото: Роман Мрочко

Вранці 29 вересня російська армія атакувала дроном маршрутний автобус. Люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні зранку російські окупанти знову скинули вибухівку з дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на маршруті", — повідомив він.

В автобусі від вибуху побило вікна. Люди не травмувались.

За добу російська армія обстріляла понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих атак 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

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