Росіяни атакували маршрутку в Херсоні

наслідки атаки ворожого дрона на маршрутку в Херсоні

Вранці 29 вересня російська армія атакувала дроном маршрутний автобус. Люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні зранку російські окупанти знову скинули вибухівку з дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на маршруті", — повідомив він.

В автобусі від вибуху побило вікна. Люди не травмувались.

За добу російська армія обстріляла понад 20 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих атак 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.