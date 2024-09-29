Через обстріли РФ на Харківщині загинули четверо людей

За добу в Харківській області внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних, ще 10 постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"17:12 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди, заклад освіти. Постраждали 7 людей віком від 25 до 71 року. Загинули 3 чоловіків", — повідомив він.

О 16:30 внаслідок ворожого обстрілу смт. Ківшарівка було пошкоджено багатоквартирний будинок. 14:00 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки 62, 61 та 55 років.

У с.Подоли внаслідок обстрілу горів будинок.