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Через обстріли РФ на Харківщині загинули четверо людей

Десятеро цивільних постраждали.

Через обстріли РФ на Харківщині загинули четверо людей
обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

За добу в Харківській області внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних, ще 10 постраждали.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"17:12 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені модульний будинок, господарчі споруди, заклад освіти. Постраждали 7 людей віком від 25 до 71 року. Загинули 3 чоловіків", — повідомив він.

О 16:30 внаслідок ворожого обстрілу смт. Ківшарівка було пошкоджено багатоквартирний будинок. 14:00 Харківський р-н, с. Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 61-річний чоловік. Поранені три жінки 62, 61 та 55 років. 

У с.Подоли внаслідок обстрілу горів будинок.

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