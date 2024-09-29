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Російська армія за добу втратила в Україні ще 1170 військових

Також Сили оборони знищили 9 ворожих танків і понад 60 артилерійських систем.

Російська армія за добу втратила в Україні ще 1170 військових
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 651 810 військових, 8869 танків, 369 літаків та 1 підводний човен.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 651 810 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8869 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,
  • артилерійських систем – 18795 (+62) од,
  • РСЗВ – 1204 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)

Дані уточнюються.

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