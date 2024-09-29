Російська армія за добу втратила в Україні ще 1170 військових

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 651 810 військових, 8869 танків, 369 літаків та 1 підводний човен.

Також Сили оборони знищили 9 ворожих танків і понад 60 артилерійських систем.

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