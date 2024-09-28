СБУ затримала топменеджера "Енергоатому" Скопича під час отримання хабаря

В компанії підтвердили затримання свого співробітника.

Служба безпеки України затримала директора з контрольно-ревізійної роботи “Енергоатому” Олександра Скопича.

Про це повідомили співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та “Економічна правда” із посиланням на джерела.

За повідомленням Ніколова, Скопича затримали біля офісу компанії, у якої він вимагав хабар у 100 тис. гривень.

За інформацією джерел ЕП, Скопич вимагав хабар за розвʼязання питання із поставками пального.

Згодом “Енергоатом” підтвердив затримання одного із своїх співробітників, не зазначаючи прізвища.

“Завдяки злагодженій роботі правоохоронців та активної участі представників Енергоатома було затримано одного із працівників Компанії під час отримання неправомірної вигоди. Затриманий сприяв у вирішенні питання в іншій компанії завдяки своїм звʼязкам та виступив посередником між підрядником і іншою компанією”, – йдеться в повідомленні “Енергоатому”.

У компанії зазначили, що наразі тривають слідчі дії. Енергоатом заявив, що й надалі сприятиме слідчим у проведенні якомога швидшого та неупередженого розслідування.

Пізніше СБУ повідомила, що за сприяння керівництва АТ «Енергоатом» затримала на хабарі одного із посадовців цього підприємства.

Зазначається, що Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства.

За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав «відкати» від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

У межах кримінального провадження задокументовано, що в обмін на «данину» у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.

Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тис. грн від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

"Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України.