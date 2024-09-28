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Бригада “Кара-Даг” знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів

Окупанти намагалися прорвати позиції 15-Ї бригади оперативного призначення НГУ на Покровському напрямку

15-та бригада оперативного призначення імені Героя України Національної гвардії (“Кара-Даг”) знищила бронетанкову колону і взяла в полон окупантів.

Про це йдеться у телеграм-каналі нацгвардійців.

“Після відносно стабільного тижня без надто активних спроб механізованих штурмів, сьогодні вранці окупанти спробували наступати, задіявши для підтримки 1 танк, 2 БМП та баґі з піхотою. Тим самим намагалися прорвати позиції 15-Ї бригади оперативного призначення НГУ “Кара-Даг” на Покровському напрямку у районі Селидового”, ‒ зазначають військові.

Гвардійці всю техніку утилізували, а піхоту успішно “пакетизували”.

“Ця спроба для них стала невдалою, але вона явно не остання”, ‒ заявили у Нацгвардії.

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За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1470 росіян, також знищено 14 ворожих танків та 55 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 650 640 солдатів.

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