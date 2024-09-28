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Ворожий дрон атакував чоловіка в Бериславі на Херсонщині

Чоловік перебував біля місцевого магазину.

Ворожий дрон атакував чоловіка в Бериславі на Херсонщині

У місті Берислав Херсонської області внаслідок атаки російського безпілотика постраждав 49-річний місцевий житель. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Бериславі через атаку російського БПЛА постраждав місцевий житель. В момент удару він знаходився біля магазину", — ідеться у повідомленні.

У 49-річного чоловіка діагностовані мінно-вибухова травма, контузія та уламкове поранення передпліччя. Медики надають йому необхідну допомогу.

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